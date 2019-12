Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs retrouvent le moral Cercle Finance • 10/12/2019 à 15:25









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, dans un marché qui s'annonce attentiste alors que débute la réunion de deux jours de la Réserve fédérale. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices américains avancent de 0,1% en moyenne, annonçant une ouverture plutôt favorable. Les investisseurs devraient saluer des informations du Wall Street Journal, selon lesquelles Washington et Pékin envisageraient de repousser la date de mise en oeuvre des surtaxes douanières devant entrer un vigueur le 15 décembre. Les volumes devraient toutefois rester limités dans l'attente du verdict de la Fed, prévu mercredi. Après déjà trois baisses de taux cette année, les investisseurs ne prévoient pas d'annonces spectaculaires dans le communiqué que publiera la Fed demain. 'En se contenant de maintenir les taux à des niveaux historiquement bas, la Réserve fédérale - et les autres banques centrales - ont créé l'environnement monétaire à l'origine du plus long cycle d'expansion économique de l'histoire, même si le rythme de croissance est resté plutôt modéré', rappellent ainsi les équipes de Nuveen. Pour mémoire, le S&P 500 affiche un gain de près de 27% depuis le début de l'année, ce qui représente pour l'instant sa meilleure performance annuelle depuis 2013. Bon nombre d'observateurs estiment que les conditions restent favorables, autant pour l'économie dans son ensemble que pour les marchés boursiers. 'L'effet décalé des mesures de la Fed, conjugué à la toile de fond toujours positive de l'économie, devrait permettre aux Etats-Unis de maintenir cette trajectoire historique', assure-t-on chez Raymond James. Les dernières statistiques s'avèrent à cet égard rassurantes: la dégradation de la productivité américaine au 3ème trimestre a été revue de -0,3% à -0,2%. Cependant, la vraie 'bonne nouvelle' provient de la forte révision à la baisse de la progression des coûts unitaires de la main d'oeuvre, ramenée de +3,6% à +2,5%.

