Wall Street: les investisseurs restent à l'écart du marché information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 15:17

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait évoluer en léger repli mardi en début de séance, les investisseurs continuant de se tenir à l'écart des actifs risqués à la veille des annonces de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains abandonnent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Tous les yeux vont se tourner vers la banque centrale américaine, dont le comité de politique monétaire entame aujourd'hui deux jours de réunion à Washington.



S'il paraît acquis que la Fed laissera ses taux inchangés demain, les investisseurs se demandent s'il s'agira pour autant de la fin du cycle de hausse des taux tant espéré par les marchés.



'Un doute subsiste sur la réunion de novembre et la banque centrale devrait sciemment le maintenir pour se laisser toutes les possibilités', estime Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



'Toutefois, nous restons convaincus que le processus de hausse des taux touche à sa fin et que l'on va rentrer dans une période de stabilité, suivie d'une probable baisse dans la seconde partie de 2024', souligne-t-il.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans poursuit sa remontée mardi, se rapprochant du seuil de 4,35% proche du pic annuel de 4,36%, ce qui alimente la nervosité des marchés d'actions.



Ce nouveau mouvement de vente sur les obligations souveraines de longue échéance s'explique par la hausse des cours du pétrole, qui renforce les anticipations d'inflation.



Les cours du pétrole grimpent à des plus hauts de plus d'un an, avec un baril de Brent de mer du Nord, référence du marché mondial, qui progresse de 1% au-delà de 95 dollars tandis que le brut léger américain grimpe de 1,6% à 93 dollars.



Sur le plan des indicateurs, le Département du Commerce a fait état ce matin d'une chute de 11,3% des mises en chantier de logements en août, une performance largement en dessous des attentes des économistes.



En revanche, les permis de construire de logements américains - censés justement préfigurer les mises en chantier futures - ont augmenté de 6,9% le mois dernier.