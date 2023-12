Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les investisseurs reprennent leur souffle information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 15:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère baisse vendredi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après la récente séquence de hausse motivée par des espoirs de baisse des taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,3%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Avec un gain mensuel de l'ordre de 9%, Wall Street a réalisé en novembre son meilleur mois de l'année, mais la rapidité et l'ampleur de ce mouvement haussier commencent à inquiéter certains analystes.



'Il n'est pas improbable qu'on assiste à des prises de bénéfices à court terme', prédit un professionnel.



Après une telle performance, les intervenants de marché pourraient effectivement être tentés de lever le pied, d'autant que la journée s'annonce dense en rendez-vous économiques de premier plan.



L'indice ISM de l'activité manufacturière paraîtra en tout début de séance, avec la question de savoir s'il confirmera le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie qui s'est dessiné cette semaine.



Au vu de l'évolution du climat des affaires dans l'industrie, l'ISM devrait rebondir en novembre, mais sans doute pas assez pour lui permettre de s'extraire de la zone de contraction où il est depuis douze mois.



Les investisseurs pourraient également se montrer prudent avant une intervention du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au Spelman College (Atlanta).



Reste que le spectaculaire rebond automnal signé par Wall Street a peut-être préparé le terrain au fameux 'rally' de fin d'année.



Pour mémoire, le mois de décembre est traditionnellement l'un des meilleurs mois de l'année pour l'indice S&P 500, selon le Stock Trader's Almanac, avec une hausse moyenne historique de l'ordre de 1,5% depuis 1950.





