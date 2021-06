Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs reprennent leur souffle Cercle Finance • 28/06/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Wall Street marque une pause ce lundi après avoir aligné les records au cours des derniers jours sur fond de regain d'optimisme concernant la conjoncture et le maintien de la politique accommodante de la Fed. En petite hausse de 0,1%, l'indice S&P 500 n'en a pas moins battu un nouveau plus haut historique ce matin, au-delà de 4288 points, tandis que le Nasdaq grimpe de 0,7% à 14.460 points, marquant là encore un nouveau record, après avoir déjà pris 3,4% la semaine dernière. Après cette cascade de plus hauts absolus, les investisseurs semblent néanmoins éprouver le besoin de reprendre leur souffle. Le dernier mouvement haussier a été déclenché la semaine passée par des statistiques rassurantes et des déclarations apaisantes émanant de plusieurs membres de la Fed, des éléments qui renforcent le scénario d'un redressement de l'économie. Depuis le début de l'année, ce 'reflation trade' comme il est appelé à Wall Street a permis au S&P 500 et au Nasdaq de gagner respectivement 14% et 12%, à comparer à des gains de 5% pour le Nikkei à Tokyo. Les opérateurs ne se laissent pas impressionner par des prix pétroliers qui reviennent à leurs meilleurs niveaux de l'année 2018, dopés par des anticipations de croissance plus élevées que prévu. Cinq des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent en hausse, avec notamment le secteur des services collectifs qui grimpe de plus de 2%. Les secteurs de la technologie, de la santé et de la consommation sont également bien orientés, preuve que les investisseurs hésitent entre valeurs défensives et titres les plus exposés à la reprise. A l'inverse, l'énergie (-2,7%) et la finance (-1%) s'inscrivent en net repli. Du côté des valeurs, Microsoft gagne un peu de terrain (+1,1%) à la faveur des commentaires positifs des analystes de Jefferies. Tesla prend lui aussi de la hauteur (+3%) en dépit de la perspective d'un rappel massif de véhicules en Chine en raison d'un problème de sécurité lié au système autopilot.

