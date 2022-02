Wall Street: les investisseurs reprennent leur souffle information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 17:22

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se montre hésitante mardi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après deux séances de forte hausse favorisées par des rachats à bon compte sur les valeurs technologiques.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 35.164,7 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 14.219,1 points.



Le Nasdaq Composite avait repris 6,6% au cours des séances de vendredi et lundi, les acteurs de marché ayant saisi les opportunités d'achat offertes par la récente correction des actions.



Les indicateurs économiques publiés dans la matinée n'ont pas permis aux investisseurs de se faire une idée plus précise de l'état de la conjoncture et donc de poursuivre leurs emplettes.



L'indice ISM manufacturier s'est établi à 57,6 au mois de janvier, contre 58,8 en décembre et un consensus qui prévoyait 57,5.



Toujours du côté de l'industrie, l'indice PMI du secteur manufacturier calculé par IHS Markit s'est, lui, établi à 55,5 en données définitives pour janvier, mais après un niveau de 57,7 en décembre.



Tous ces chiffres - globalement conformes aux attentes - ne semblent ni indiquer une accélération de la croissance, ni un ralentissement de l'activité qui serait susceptible de conduire la Fed à limiter ses hausses de taux.



Ces statistiques semblent même ouvrir la voie à de futurs relèvement de taux directeurs à en croire l'évolution du marché obligataire, puisque le rendement des bonds du Trésor à dix ans se tend actuellement à 1,8140%.



Du côté des valeurs, ExxonMobil s'adjuge plus de 4% après avoir dévoilé un bénéfice supérieur aux attentes sur le 4ème trimestre.



UPS grimpe pour sa part de 12% suite à la parution de bons résultats, de solides perspectives et d'un relèvement de son dividende.



AT&T lâche plus de 5% après avoir décidé de scinder sa participation dans WarnerMedia, opération qui se fera via une distribution au prorata à ses actionnaires existants.