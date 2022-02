Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: les investisseurs relativisent les tensions information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 15:22

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin, à la faveur de quelques rachats à bon compte après trois séances de baisse et au lendemain du passage de l'indice S&P 500 en zone de correction.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,7% à 1%, annonçant un redressement dans les premiers échanges.



Les marchés d'actions américains semblent décidés à amorcer un rebond dans le sillage des places financières européennes, alors que les investisseurs optent pour un retour à la normale malgré la persistance des tensions sur le dossier ukrainien.



La reconnaissance par Moscou de l'indépendance des deux républiques séparatistes ukrainiennes a déclenché une série de 'sanctions' dans le camp occidental, mais elles apparaissent pour l'instant d'ampleur limitée.



'La situation est très instable et hautement incertaine, ce qui nous fait penser que ce n'est pas le bon moment pour attribuer des probabilités à tel ou tel scénario', estime Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche gestion de fortune d'UBS.



'Mais, en même temps, nous notons que d'un point de vue historique le plus grand facteur de risque durant les périodes de crises géopolitiques consiste à avoir une réaction excessive ou à ne pas suffisamment se diversifier', souligne le stratège d'UBS.



Les investisseurs - qui relativisent les tensions autour du dossier ukrainien - pourraient donc être tentés de pratiquer des rachats à bon compte sur les valeurs les plus chahutées ces derniers jours.



Ce rebond ferait suite à trois séances d'affilée pour le S&P 500.



Depuis son record de la fin décembre, à 4818,6 points, l'indice de référence des gérants a en effet perdu plus de 10%, ce qui l'a fait entrer hier soir en territoire de correction boursière.



Aucun indicateur macroéconomique ne figure à l'agenda ce mercredi.