Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les investisseurs regardent le côté positif information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 17:16









(CercleFinance.com) - Après des débuts laborieux, Wall Street s'est orientée à la hausse jeudi matin, les investisseurs semblant vouloir jouer le côté positif des indicateurs économiques publiés en tout début de journée.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,8% à 34.264,7 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,4% à 13.687,9 points.



La publication, une heure avant l'ouverture, de plusieurs indicateurs économiques meilleurs que prévu est venu nourrir l'optimisme des investisseurs et permet de soutenir la cote.



Attendues en léger repli, les ventes de détail ont notamment augmenté de 0,3% en mai, après avoir déjà signé une progression de 0,4% au mois d'avril, témoignant de la solidité de la consommation des ménages.



Pour compléter ce tableau favorable, l'indice Empire State de la Fed de New York a rebondi en mai, les prix à l'importation continuent de refluer et les inscriptions au chômage restent stables.



Comme souvent sur les marchés, c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide: s'ils témoignent de la résistance de l'économie, ces chiffres paraissent aussi conforter la Fed dans son intention de continuer à resserrer sa politique monétaire.



Mais les intervenants semblent décidés à regarder le côté positif des nouvelles, ce qui les conduit à privilégier les valeurs technologiques (+0,7%), toujours considérées comme les grandes gagnantes de la croissance aux Etats-Unis.



Le secteur pétrolier tire également la cote puisque l'indice regroupant les valeurs énergétiques, avec un gain de 1,3%, affiche la plus forte hausse sectorielle de ce jeudi.



Ce redressement intervient sur fond de redressement des prix du pétrole, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui rebondit de 1,8% à 69,5 dollars après son repli des dernières semaines.



Du côté des valeurs, se distingue notamment l'action du distributeur Target, qui gagne 2,4% suite à l'annonce d'un relèvement de son dividende trimestriel.



Microsoft est également bien orienté (+2,5%) à la faveur de commentaires positifs d'analystes, qui voient le géant des logiciels profiter de l'émergence de l'intelligence artificielle générative.



AMD (-3,5%) subit au contraire des prises de bénéfices après avoir grimpé de 92% depuis le début de l'année, beaucoup de gérants considérant la valeur comme l'un des titres à jouer dans l'optique de l'essor de l'IA.



Côté obligataire, le fait accompli des dernières décisions des grandes banques centrales prévaut avec un rendement des Treasuries à dix ans qui se détend à 3,72%, ce qui pèse sur le dollar qui lâche 0,8% pour retombe vers 1,0820 face à l'euro.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.