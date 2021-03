Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs redoutent un effet contagion Cercle Finance • 29/03/2021 à 17:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York repart à la baisse lundi matin, sous le coup des inquiétudes entourant les conséquences sur le secteur financier des difficultés rencontrées par un fonds spéculatif. En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,4% à 32.949,5 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 1,1% et repasse sous le seuil des 13.000 points, à 12.999,6 points. Credit Suisse a averti ce matin qu'un 'important hedge fund américain' avait fait défaut sur ses appels de marge la semaine dernière, entraînant une perte dont l'ampleur exacte reste à déterminer. Outre Credit Suisse, la banque d'investissement japonaise Nomura a également indiqué qu'elle prévoyait d'essuyer deux milliards de dollars de pertes sur un client américain, sans doute le même que l'établissement helvétique, à savoir le fonds à fort effet de levier Archegos. Ce fonds spéculatif américain aurait perdu gros sur les actions chinoises en début d'année, ce qui pourrait impacter les grosses banques d'affaires américaines. Résultat, l'indice S&P regroupant les valeurs financières perd 1,4%, accusant l'un des reculs sectoriels les plus marqués, en raison des craintes de voir d'autres banques pâtir de la situation. Les actions JPMorgan Chase et Goldman Sachs abandonnent ainsi 2,4% et 1,7% respectivement, figurant parmi les replis les plus prononcés de l'indice Dow Jones. Les incertitudes liées au dossier incitent les investisseurs à privilégier des valeurs sûres, comme les actions liées à la consommation ou aux services collectifs. L'indice de volatilité VIX du CBOE, surnommé 'indice de la peur', bondit parallèlement de presque 14% pour désormais dépasser le niveau des 20 points, un cap considéré comme psychologique. Le pétrole recule de 0,8% à 60,4 dollars, alors que le trafic reprend dans le canal du Suez après le renflouement du cargo de 400 mètres qui était enlisé depuis maintenant près d'une semaine. Côté valeurs, Boeing progresse de plus de 2% après avoir annoncé que Southwest Airlines avait passé une commande ferme portant sur 100 avions 737 MAX et posé une option sur 155 autres appareils.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.