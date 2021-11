Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs rassurés par la consommation information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 15:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mardi matin dans le sillage de bonnes nouvelles sur le front de la consommation aux Etats-Unis. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent autour de 0,1%, annonçant une très modeste progression en début de séance. Les ventes au détail ont augmenté plus qu'attendu au mois d'octobre et les résultats du géant du bricolage Home Depot ont dépassé les attentes, ce qui permet de compenser les performances plus mitigées dévoilées par Walmart. Sur le plan macroéconomique en particulier, les statistiques continuent de montrer que le consommateur se porte plutôt bien, suggérant que le redressement de l'activité a encore de beaux jours devant lui. Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une hausse de 1,7% des ventes de détail aux Etats-Unis le mois dernier, après une augmentation de 0,8% en septembre. Les prix à l'importation ont pour leur part grimpé de 1,2% en octobre du fait de la remontée des prix du pétrole et du gaz, montrent des statistiques publiées par le Département du Travail. Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance des chiffres de la production industrielle, puis des stocks de grossistes prévus dans l'après-midi. Côté valeurs, Walmart a relevé pour le troisième trimestre de suite ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. La chaîne de rénovation résidentielle Home Depot a annoncé de son côté que son bénéfice net s'était élevé à 4,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2021, contre un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars pour la même période de l'exercice 2020.

