Wall Street : les investisseurs privilégient l'optimisme

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en légère hausse mardi dans les premiers échanges, soutenue par de bons indicateurs économiques dans un climat qui reste néanmoins dominé par une certaine prudence. En toute fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de 0,6% à 36.292,7 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,5% à 15.940,8 points. Un nombre important d'indicateurs est venu animer le début de journée, mais les investisseurs semblent surtout privilégier les chiffres des ventes au détail, qui ont augmenté plus prévu. Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une hausse de 1,7% des ventes de détail aux Etats-Unis le mois dernier, après une augmentation de 0,8% en septembre. Cette augmentation supérieure aux attentes apaise les craintes d'un ralentissement de la croissance, sachant que la consommation reste le pilier de l'activité économique aux Etats-Unis. Toujours très attentifs au thème de l'inflation, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des prix à l'importation, qui ont grimpé de 1,2% en octobre du fait de la remontée des prix du pétrole et du gaz. Enfin, la production industrielle américaine a rebondi de 1,6% en octobre selon la Réserve fédérale, alors que les économistes espéraient une progression moitié moins forte, de l'ordre de 0,8%. Même si elle touche désormais à sa fin, la saison des résultats continue par ailleurs d'animer la cote. La chaîne de rénovation résidentielle Home Depot se distingue avec un gain de près de 6% après l'annonce d'un bénéfice net de 4,1 milliards de dollars sur le troisième trimestre de l'exercice 2021, contre un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars pour la même période de l'exercice 2020. Walmart cède 2,7% bien que le géant de la distribution ait relevé pour le troisième trimestre de suite ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.

