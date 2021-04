Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs préférent rester prudents Cercle Finance • 27/04/2021 à 17:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en léger repli mardi matin, les investisseurs préférant rester prudents à l'approche de la décision monétaire de la Réserve fédérale, prévue demain, sur fond de déferlante de résultats trimestriels. En fin de matinée, le Dow Jones s'effrite de 0,1% à 33.955,8 points, tandis que le Nasdaq Composite cède près de 0,4% à 14.084 points. Les marchés américains n'ont pas réagi à l'envolée spectaculaire de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui a fait un bond de plus de 109 en mars vers 121,7 en avril. Il s'agit pourtant de l'une des plus fortes accélérations haussières signée d'un mois sur l'autre par la statistique. Une heure auparavant, l'indice Case-Shiller des prix immobiliers était déjà ressorti en hausse de 12%, dépassant là encore les attentes des analystes. D'autres signaux s'avèrent cependant moins encourageants pour les marchés, comme les résultats décevants publiés par plusieurs ténors de la cote. Tesla décroche ainsi de presque 4% après des résultats trimestriels jugés en demi-teinte, qui s'expliquent notamment par les gains réalisés sur l'investissement en 'bitcoins'. Les publications de 3M (-3,5%), GE (-3,6%) ou Eli Lilly (-2,5%) sont également fraîchement accueillies par les investisseurs. Les géants technologiques Alphabet (-0,7%) et Microsoft (-0,3%) évoluent également dans le rouge en attendant la présentation, dans la soirée, de leurs comptes trimestriels. La séance sera par ailleurs marquée par le début du comité de politique monétaire de la Fed, un événement qui a de bonnes chances d'impacter la tendance sur les marchés d'actions Si les investisseurs n'attendent aucune annonce majeure, ils chercheront à obtenir des éléments susceptibles de leur préciser le calendrier que la banque centrale compte adopter pour commencer à diminuer le montant de ses rachats d'actifs.

