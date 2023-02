Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les investisseurs perturbés par l'inflation information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains se replient mardi en début de séance, les investisseurs semblant se soucier du ralentissement moins marqué que prévu des prix à la consommation aux Etats-Unis au mois de janvier.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,7% à 34.003,7 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,5% à 11.832,5 points.



Les investisseurs ont accueilli sans émotion les statistiques publiées une heure avant l'ouverture, qui montrent que l'inflation américaine ne reflue que très lentement.



D'après le Département du Travail, la hausse de l'indice des prix à la consommation a certes ralenti pour atteindre +6,4% en rythme annuel en janvier, à comparer avec +6,5% au mois de décembre.



Mais les analystes espéraient un ralentissement plus marqué de l'inflation, aux abords de 6,2% d'une année sur l'autre.



Wall Street a battu en retraite suite à la publication de ces chiffres, qui laissent entendre que la Réserve fédérale restera sur sa trajectoire de resserrement monétaire.



Ces indicateurs se traduisent même par un léger regain de l'aversion au risque, comme l'illustre la remontée des valeurs refuges comme l'or et le dollar.



A la suite de la statistique, le rendement de l'emprunt à 10 ans américain se redresse au-delà de 3,75%, les chiffres de l'inflation nourrissant les anticipations d'une remontée soutenue des taux d'intérêt.



Du côté des valeurs, Coca-Cola recule de 1,2% dans le sillage de résultats trimestriels en baisse, dus à la vigueur du dollar et à la persistance des pressions inflationnistes.



Ford se replie de 0,5% après avoir officialisé son intention de supprimer 3800 postes en Europe, le constructeur automobile américain cherchant à alléger sa base de coûts en perspective du ralentissement économique à venir.



Sur le front des technologiques, Palantir s'envole de 16% après avoir fait état mardi du premier trimestre bénéficiaire de son histoire, tandis que Nvidia grimpe de 3,5% sous l'effet de propos favorables de BofA.





