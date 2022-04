Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les investisseurs passent outre l'inflation information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 17:09









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la hausse mercredi matin, bénéficiant d'un petit regain d'appétit pour le risque en dépit du niveau toujours très élevé des tensions inflationnistes.



En fin de matinée, le Dow Jones affiche ainsi un gain de près de 0,2% à 34.280,7 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,9% à 13.496,6 points.



Les nouvelles statistiques relatives à l'inflation publiées avant l'ouverture de Wall Street n'ont guère suscité de réactions sur les marchés.



Les prix à la production ont pourtant nettement accéléré leur progression le mois dernier, apportant un signe supplémentaire du renforcement des pressions inflationnistes aux Etats-Unis.



Selon le Département du Travail, les prix producteurs ont bondi de 1,4% en mars par rapport au mois précédent, une augmentation bien supérieure aux anticipations du consensus.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit désormais à 11,2% en données brutes, ce qui marque une très nette accélération après la progression de 10,3% observée au mois de février.



Les craintes liées à une accélération du rythme des hausses de taux de la Fed dans les mois qui viennent semblent toutefois se normaliser, comme l'illustre le repli à 2,66% du rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans.



Sur le front des entreprises, la séance d'aujourd'hui a marqué le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, avec les comptes de JPMorgan Chase.



La publication s'est traduit par une grosse déception puisque le bénéfice net de la firme de Wall Street a chuté de 42% sur les trois premiers mois de l'année suite à une hausse de ses provisions pour risque.



Le titre chutait de 3,5% après ces chiffres.



BlackRock recule de son côté de 0,4% après avoir fait mieux que prévu avec une collecte record (+86 milliards de dollars) et une hausse de la valeur des encours liée à la hausse des marchés sur 12 mois.



Delta Air Lines parvient à s'adjuger près de 4% après avoir dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et fait état de perspectives plutôt favorables.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.