Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les investisseurs optent pour la hausse information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - Après une ouverture stable ou presque, Wall Street opte pour une tendance haussière mercredi, soutenue par la publication d'indicateurs encourageants qui occultent une situation sanitaire plus préoccupante.



En fin de matinée, le Dow Jones avance ainsi de 0,5% à 35.671 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,8% à 15.476,6 points.



L'annonce, avant l'ouverture, d'une révision à la hausse de la croissance américaine au troisième trimestre soutient tout particulièrement la cote.



La croissance de l'activité sur la période allant de juillet à septembre a été révisée à la hausse à +2,3%, d'après la troisième estimation du Département du Commerce, qui l'avait précédemment évaluée à 2,1%.



Autre bonne nouvelle, la confiance du consommateur américain s'est nettement améliorée au mois de décembre, à en croire l'indice compilé par le Conference Board.



Malgré l'inflation et Omicron, l'indice publié par l'organisation patronale est ressorti à 115,8 ce mois-ci, contre 111,9 le mois précédent, alors que les économistes l'attendaient en léger repli autour de 111,5.



Restés sur la réserve ces derniers jours, les investisseurs se sont appuyés sur ces bons chiffres pour repasser à l'achat, en privilégiant notamment les valeurs liées à la consommation.



Les marchés semblent avoir également apprécié la parution d'une dépêche de Bloomberg affirmant que 80% de personnes contaminées par Omicron sont asymptomatiques, que peu se sentent 'malades' et que les admissions aux urgences restent rares.



Après la correction de la veille, la journée reste à la consolidation sur le marché obligataire, où le taux du 10 ans américain, véritable référence en la matière, se replie de plus deux points de base à 1,4650%.



Peu de mouvement également sur le NYMEX, où le brut léger américain (WTI) progresse de 0,7% à 71,7 dollars après la publication de stocks hebdomadaires de pétrole en baisse.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.