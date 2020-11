Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs ont besoin de souffler Cercle Finance • 12/11/2020 à 16:52









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur des scores peu changés jeudi matin, avec une légère baisse pour le Dow Jones et une petite progression pour le Nasdaq, dans un marché qui éprouve visiblement le besoin de souffler après le spectaculaire rebond opéré depuis le début du mois. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,6% à 29.231,8 points, tandis que le Nasdaq parvient à grappiller encore 0,2% à 11.808,8 points. Depuis le début du mois de novembre, le résultat favorable des élections américaines et les annonces encourageantes concernant le vaccin de Pfizer ont permis au S&P 500 de grimper de 8% et au Dow de s'envoler de plus de 11%. 'Le problème, c'est que les bonnes nouvelles entourant le vaccin sont désormais éclipsées par les inquiétudes entourant la reprise de l'épidémie, et la perspectives de nouvelles restrictions susceptibles d'entraver le redressement de l'économie', s'inquiète un trader. 'Les municipalités comme les Etats doivent faire face à des cas de contaminations en hausse, le pays ayant recensé plus de 135.000 nouveaux cas sur la seule journée d'hier', souligne-t-il. Signe de la prudence des intervenants, 10 des 11 grands indices sectoriels que compte le S&P évoluent en repli avec notamment les financières (-1,5%), l'énergie (-1,2%) et les services collectifs (-1,2%) qui corrigent après leur remontée des dernières séances. A l'inverse, le secteur technologique grignote encore 0,2% sous l'impulsion de ses grands noms comme Apple (+0,7%) ou Amazon (+1,6%) qui continuent de représenter une certaine sécurité en ces temps troublés. Le fabricant de processeurs graphiques Nvidia progresse lui de près de 2% à la suite d'un relèvement d'objectif de cours des analystes de Deutsche Bank. Disney (-0,6%) et Cisco (-0,3%) font en revanche grise mine avant la parution de leurs résultats trimestriels, attendus dans la soirée.

