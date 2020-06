Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs limitent les prises de risque Cercle Finance • 24/06/2020 à 15:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait évoluer en léger repli mercredi matin au lendemain de nouveaux records pour le Nasdaq, la remontée du nombre de cas de Covid-19 incitant les investisseurs à une certaine prudence. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices américains abandonnent de 0,2% à 0,5%, annonçant une ouverture dans le rouge. Les intervenants de marchés semblent décidés à limiter leurs prises de positions face à la hausse importante du nombre de cas de coronavirus ces derniers jours. Lundi, ce ne sont pas moins de 183.000 nouveaux cas de Covid-19 qui ont été notifiés à ?l'OMS, ce qui constitue de loin le chiffre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie. 'Le nombre de cas quotidiens confirmés ne cesse de croître dans le monde depuis début mai', s'inquiètent les équipes de LFDE dans une récente note de recherche. 'Il s'établit aujourd'hui autour de 140.000 nouveaux cas par jour', estime la société de gestion de portefeuille. 'Si ces nouvelles contaminations se déclarent essentiellement dans les pays émergents - Brésil, Inde, Chili, Indonésie - un pays développé fait figure d'exception: les Etats-Unis', souligne La Financière de l'Echiquier Les opérateurs redoutent qu'une nouvelle flambée épidémique contraigne les autorités à revenir sur l'assouplissement des mesures de confinement qui favorisait depuis quelques semaines une reprise économique frémissante. Wall Street avait fini sur une note positive hier soir, le Nasdaq ayant battu à la fois de nouveaux records absolus en séance et en clôture, au-delà des 10.130 points. Mais les investisseurs avaient semblé rester sur leur faim car la tendance affichait des scores bien plus spectaculaire à la mi-séance, avec un Dow Jones qui grimpait d'environ 1,1%. L'indice des 30 principales valeurs industrielles américaines avait terminé la journée sur une avance plus modeste, de l'ordre de 0,5%. L'agenda économique s'annonce peu chargé aujourd'hui, mais le marché suivra tout de même avec attention les traditionnels stocks hebdomadaires de pétrole dans le courant de la matinée.

