Wall Street: les investisseurs limitent la prise de risques information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 17:44

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande tendance mardi matin, la prudence freinant la prise de risque dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine, attendues demain.



En fin de matinée, le Dow Jones est virtuellement inchangé, à 35.414,6 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,5% à 14.125,6 points.



Un certain attentisme prévaut sur les marchés avant les annonces de la Fed, qui réunit depuis ce matin et jusqu'à mercredi son comité de politique monétaire à Washington.



Une nouvelle hausse d'un quart de point de ses taux directeurs à l'issue de la réunion semble largement acquise, mais les investisseurs décortiqueront les déclarations de son président, Jerome Powell, afin de savoir si de nouveaux tours de vis se profilent à l'horizon.



La tendance pâtit par ailleurs de plusieurs résultats d'entreprises décevants dont ceux de GM (-4,5%), qui alimentant les craintes sur l'automobile, et ceux de Kimberly-Clark, qui ravivent les inquiétudes sur le consommateur.



Du côté des bonnes surprises, les publications de 3M (+5,6%) et GE (+5,4%) sont heureusement mieux accueillies.



Le rendement des Treasuries à dix ans, qui était déjà nettement remonté hier, poursuit sa progression pour s'afficher juste au-dessus de 3,90%.



Sur le marché des changes, le dollar reprend son souffle après son rebond des dix derniers jours, l'euro se traite autour de 1,1050 face au billet vert.



Le petit accès de faiblesse du dollar porte les matières premières, et tout particulièrement le pétrole avec un baril de brut léger américain (WTI) qui avance de 0,2% à 79,2 dollars.



Portée par le reflux de l'inflation et la solidité du marché du travail, la confiance du consommateur américain s'est de nouveau améliorée au mois de juillet à tel point qu'elle évolue désormais à un plus haut de deux ans.



L'indice de confiance établi par le Conference Board s'est élevé à 117 ce mois-ci, un record depuis juillet 2021, contre 110,1 en juin, alors que les économistes l'attendaient à 112.