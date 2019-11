Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs jouent l'attentisme Cercle Finance • 21/11/2019 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande tendance jeudi matin dans un climat de regain d'incertitude concernant les questions commerciales. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant une ouverture globalement inchangée. Selon plusieurs sources, un accord de 'phase 1' ne serait plus envisagé d'ici à la fin de l'année, ce qui signifie que les surtaxes programmées sur quelque 200 milliards de dollars de produits chinois pourraient entrer en vigueur dès le 15 décembre. Pour les analystes de Commerzbank, les investisseurs se retrouvent confrontés à un mauvais remake de la pièce de théâtre absurde de Samuel Beckett, 'En attendant Godot'. 'Alors que beaucoup pensaient que la signature d'un accord de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine ne constituerait qu'une simple formalité, l'enthousiasme autour du dossier s'est malheureusement dissipé suite à de récents développements', indique la banque allemande. Commerzbank fait notamment référence à l'adoption, hier, par le Sénat américain d'un texte visant à soutenir les droits de l'homme à Hong Kong. 'Il va quand même bien falloir que chacun des deux camps se résigne à faire des concessions sur des sujets considérés comme sensibles', estime l'établissement germanique. Les statistiques économiques publiées en début de matinée sont, eux, passés inaperçus, ou presque. L'indice de la Fed de Philadelphie s'est pourtant établi à 10,4 sur le mois en cours, contre 5,6 au précédent, marquant un mieux au niveau de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Parallèlement, le Département américain du Travail a annoncé avoir dénombré 227.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, stable par rapport à la semaine précédente. Les investisseurs prendront connaissance, plus tard dans la journée, des indicateur avancés du Conference Board, ainsi que des ventes de logements anciens.

