Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les investisseurs hésitent, indicateurs mitigés information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 17:13









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent sur une note indécise jeudi après la publication d'indicateurs ayant dressé un tableau contrasté de l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones avance encore de 0,2% à 36.358,5 points, mais le Nasdaq Composite cède du terrain en abandonnant 0,9% à 15.048,7 points.



Les indicateurs économiques du jour s'avèrent mitigés. Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a ainsi augmenté la semaine dernière à 230.000, contre 207.000 la semaine précédente.



Si ces chiffres sont moins bons que prévu, ils apparaissent suffisamment solides pour justifier une politique moins accommodante de la part de la Réserve fédérale.



Les investisseurs ont également pris connaissance, une heure avant l'ouverture, d'une hausse moins forte que prévu de 0,2% des prix à la production en décembre.



Ces données laissent penser que les pressions inflationnistes s'estompent un peu aux Etats-Unis, en raison notamment d'un reflux des coûts de l'énergie, ce qui pourrait conduire la Réserve fédérale à retarder le relèvement de ses taux d'intérêt.



Au vu de ces indicateurs économiques mitigés et de marchés boursiers qui évoluent toujours non loin de leurs records historiques, les investisseurs jugent que c'est peut-être le bon moment pour prendre quelques profits à la marge, sans toutefois opérer de ventes massives.



Sur le marché obligataire, les rendements souverains se stabilisent autour de 1,73% ce matin, ce qui ne semble pas traduire de véritable regain d'appétit pour les valeurs refuge.



L'indice de volatilité VIX du CBOE - souvent surnommé 'indice de la peur' - se tend de son côté de 3,2% à 18,2 points, un niveau loin d'indiquer un retour du stress sur les marchés d'actions.



Une certaine prudence semble également se dessiner à la veille des publications de JPMorgan et Wells Fargo, qui ouvriront le bal des résultats des grandes banques.



Les analystes rappellent qu'il n'est pas inhabituel que les investisseurs se mettent en position d'attente lors de la semaine qui lance la saison des résultats, jusqu'à pouvoir se faire une idée claire de la qualité des publications.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.