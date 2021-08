Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs hésitent à prendre position information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 15:23









(CercleFinance.com) - Après ses records de la veille, Wall Street devrait débuter sur une note plus hésitante jeudi matin, dans une marché qui semble paralysé à la veille des déclarations très attendues de Jerome Powell, le président de la Fed. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones avance ainsi de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,2%, annonçant un début de séance incertain. Le patron de la Réserve fédérale s'exprimera demain lors des rencontres annuelles de Jackson Hole, un événement qui réunit chaque été banquiers centraux et économistes dans une petite station de sports d'hiver du Wyoming. Le marché espère disposer de nouveaux indices sur le calendrier de la réduction progressive ('tapering') des rachats d'obligations de la banque centrale, que cette dernière poursuit actuellement au rythme soutenu de 120 milliards de dollars par mois. Les investisseurs paraissent hésiter à prendre des positions avant ce qui pourrait être le premier pas de la Fed en direction d'un sevrage de ses injections massives de liquidités. Cette politique ultra-accommodante constitue en effet l'un des principaux moteurs de la mécanique haussière qui a porté le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq à des plus hauts niveaux historique. Pour mémoire, le Dow Jones a gagné plus de 15% depuis le début de l'année tandis que le Nasdaq a progressé de presque 17%. Dans ces conditions, les investisseurs s'attendent à ce que la Fed s'abstienne de faire des annonces susceptibles de faire dérailler les marchés financiers. Jerome Powell devrait donc adopter un ton rassurant et dérouler une communication subtile et bienveillante afin de ne pas fragiliser la confiance des investisseurs. En attendant de savoir ce que Powell va dire, les opérateurs pourraient toutefois retirer par précaution un peu de leur argent de la table, d'autant que les statistiques du jour ont déçu. Si la croissance américaine a été revue en hausse à 6,6% au deuxième trimestre, contre 6,5% en toute première lecture, le marché du travail montre toujours des signes de lourdeur. Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi légèrement augmenté la semaine du 16 août aux Etats-Unis pour s'établir à 353.000 contre 349.000 la semaine précédente.

