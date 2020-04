Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs hésitent à pousser le rebond Cercle Finance • 30/04/2020 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait prendre le chemin de la baisse jeudi dans les premiers échanges, des indicateurs peu rassurants incitant les investisseurs à la prudence après la remontée des derniers jours. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais reculent d'environ 1%, annonçant un début de séance en territoire négatif. Le Département du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 3,8 millions de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer avec 4,4 millions la semaine précédente. C'est un peu plus que ce qui était attendu, puisque le consensus visait autour de 3,5 millions nouvelles inscriptions. Ces chiffres plus mauvais que prévu confirment le scénario d'une violente récession aux Etats-Unis. 'En avril, c'est plus de 15% des travailleurs qui ont perdu leur emploi', fait ainsi valoir Bruno Cavalier, l'économiste en chef d'Oddo BHF. 'Les pertes d'emplois sont telles qu'il sera impossible d'effacer ce choc en quelques mois', prévient l'analyste. Publiés eux aussi avant l'ouverture des marchés, les chiffres de la consommation ont montré que les dépenses des ménages américains avaient chuté de 7,5% en mars, là où les économistes n'anticipaient qu'une contraction de l'ordre de 4%. Ces déceptions alimentent naturellement le débat en cours sur l'opportunité de nouvelles mesures de soutien, alors que la Fed a réitéré hier sa promesse de soutenir l'activité 'jusqu'à ce que l'économie soit sortie de la crise'. Les marchés pourraient néanmoins être tentés de marquer une pause alors que le Dow Jones a repris près de 5% de sa valeur depuis le début de la semaine et gagné plus de 10% sur le mois écoulé. Sur les marchés européens, les Bourses évoluaient d'ailleurs à la baisse ce jeudi, l'indice Euro STOXX 50 cédant près de 1% malgré de nouvelles mesures de soutien de la BCE.

