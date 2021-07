Wall Street : les investisseurs font preuve de prudence

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grande tendance lundi matin, les investisseurs jouant la carte de la prudence après la série de records signés vendredi et avant le coup d'envoi d'une nouvelle saison des résultats.

Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 recule de 0,3%, mais celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,5%, annonçant un début de séance incertain.

La semaine écoulée s'est s'achevée par un carton plein de records à la Bourse de New York, où le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous établi de nouveaux plus hauts historiques.

Les investisseurs attendent maintenant d'avoir la confirmation de l'embellie de l'activité qui touche les Etats-Unis avec de bonnes publications de résultats afin de pouvoir repartir de l'avant.

Ce sont les grandes banques américaines qui vont occuper le devant de la scène cette semaine avec l'annonce de leurs comptes trimestriels dans un contexte plutôt favorable pour elles du fait de la remontée des taux réels.

JPMorgan et Goldman Sachs publieront leurs résultats du deuxième trimestre demain avant d'être imités, d'ici à la fin de la semaine, par Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et Morgan Stanley.

Hormis les financières, plusieurs autres ténors de la cote annonceront leurs comptes, comme Pepsico (mardi), Alcoa (jeudi) ou Ericsson (vendredi).

Dans leur ensemble, les analystes financiers voient les résultats du deuxième trimestre des entreprises du S&P 500 grimper d'environ 62%, ce qui en ferait leur meilleure performance depuis la fin de la crise financière, en 2009.