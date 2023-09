Wall Street: les investisseurs évitent de prendre position information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 15:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement lundi, les investisseurs semblant vouloir éviter les prises de positions trop risquées à deux jours des décisions de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance inchangé ou presque.



Les investisseurs préfèrent privilégier les actifs les plus sûrs tels que l'or avant la réunion du comité stratégique de la Fed, même si la probabilité estimée d'un relèvement de taux est jugée quasiment nulle.



A en croire le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'un 'statu quo' mercredi soir atteint désormais 99%, contre encore un chiffre de 89% il y a un mois.



Les investisseurs attendent surtout de connaître les nouvelles prévisions économiques de la banque centrale et l'évolution des projections de ses dirigeants en matière d'évolution des taux.



Ces éléments pourraient ouvrir la porte à une nouveau relèvement au mois de novembre, en particulier au vu de la récente remontée des cours pétroliers observée depuis la fin de l'été et de son impact sur l'inflation.



L'approche des décisions de la Fed et l'anticipation d'un discours toujours restrictif de la part de son président Jerome Powell contribuent à la hausse du dollar et des rendements obligataires.



Sur le marché des changes, le billet vert remonte aux abords de 1,0655 face à l'euro, tandis que le rendement des Treasuries a dix ans se tend au-delà de 4,34%, non loin de son plus haut annuel de plus de 4,36%.



Le secteur pétrolier devrait encore bénéficier de la hausse continue des cours du brut, portés par les signes de reprise en Chine et la résistance de l'économie américaine.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) flirte avec le seuil des 92 dollars pour la première fois depuis octobre 2022, poursuivant sa trajectoire haussière des trois derniers mois.



'Le prix d'équilibre du marché est estimé à 100 dollars', soulignent ce matin les équipes de DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risques de change et des matières premières.



'Autrement dit, la hausse n'est certainement pas encore terminée', avertit la plateforme SaaS de reporting et d'aide à la décision.



Aucun indicateur économique majeur ne figure à l'agenda du jour.