Wall Street : les investisseurs continuent de relativiser

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en hausse mardi matin, les investisseurs confirmant leur regain d'appétit pour le risque en relativisant l'impact de l'épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus. Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant une ouverture en progression de plus de 1%. La séance de lundi s'était déjà terminée par un rebond étagé: l'indice Dow Jones avait fini en hausse de 0,5% tandis que le Nasdaq s'octroyait un gain de plus de 1,3%. En Asie, Tokyo a fini sur une progression de 0,5% mardi, mais les marchés chinois ont tous vigoureusement rebondi après leur dégringolade de la veille. Les investisseurs continuent de profiter des commentaires rassurants des analystes concernant les conséquences de l'épidémie sur l'activité économique. 'Notre scénario de base établit que la crise liée au coronavirus se stabilisera au niveau mondial à partir du mois d'avril', commentent ainsi les équipes de S&P. 'En Chine, les mesures de confinement et de mise en quarantaine ont plombé les chiffres du trafic aérien et ferroviaire, tandis que les immeubles de bureaux restaient fermés', rappelle l'agence de notation. 'Ce constat confirme notre opinion selon laquelle l'impact économique sera surtout ressenti au niveau des dépenses des ménages', indique S&P. Pour l'agence, ces difficultés pourraient être compensées par la mise en oeuvre par les autorités chinoises de baisses d'impôts et de mesures de soutien à l'économie. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, s'est d'ailleurs voulue confiante dans la 'résilience' de l'économie chinoise malgré l'épidémie. D'après Pékin, l'OMS aurait même salué l'efficacité des mesures de contrôle ayant été prises afin de limiter la propagation du 2019-nCoV. La séance à Wall Street s'annonce, en revanche, peu fournie en termes d'indicateurs économiques puisque la principale statistique du jour sera la publication, en début de matinée, des commandes à l'industrie pour le mois de décembre.

