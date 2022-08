Wall Street: les investisseurs cèdent au découragement information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 15:22

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi matin, poursuivant son lourd repli de vendredi, les investisseurs semblant découragés par les derniers propos du président de la Réserve fédérale concernant l'évolution de la politique monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,7% à 0,9%, annonçant un début de séance très prudent.



Jerome Powell, le patron de la Fed, a réaffirmé vendredi dernier à l'occasion du symposium de Jackson Hole que la banque centrale comptait utiliser 'vigoureusement' tous ses outils pour combattre l'inflation.



Son ton particulièrement opiniâtre (le terme inflation a été cité à 46 reprises dans son discours) a fini par être considéré comme annonciateur d'une trajectoire de plus en plus restrictive de la part de l'institution.



Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estiment à plus de 68% la probabilité d'une hausse de 75 points de base des taux directeurs de la Fed à l'issue de la réunion du mois prochain.



Et pour ceux qui espéraient une détente des taux sitôt l'inflation revenue dans des limites plus acceptables, Jerome Powell a mis en garde contre un changement trop rapide de la politique monétaire.



'Cette intervention est venue casser la perspective d'avoir une baisse de taux dès début 2023, qui avait permis (le) rebond haussier, observé depuis mi-juin', commente-t-on chez IG.



Le président de la Réserve fédérale a reconnu au passage que sa lutte contre l'inflation risquait de freiner la croissance de façon durable et de faire souffrir les ménages américains, une perspective là encore peu enthousiasmante.



Sans surprise, la perspective d'une poursuite du processus de resserrement monétaire accompagnée d'une éventuelle récession pèse de nouveau sur Wall Street, qui a décroché de plus de 3% vendredi et lâché près de 4% sur l'ensemble de la semaine écoulée.



Cet épisode de fièvre passé, les marchés boursiers vont maintenant devoir se préparer à une rentrée potentiellement décisive qui culminera vendredi avec la statistique des créations d'emplois, toujours très suivie par les investisseurs.



La crainte des investisseurs est évidemment que le resserrement monétaire s'amplifie en réaction à des indicateurs économiques meilleurs que prévu, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles redeviennent de mauvaises nouvelles.



'La résilience du marché de l'emploi devrait conduire à une politique monétaire encore plus restrictive et une publication au-delà des attentes pourrait mener à une accélération de la baisse sur les marchés financiers', avertit IG.



Dans de telles conditions, il semble peu probable qu'un retour au calme s'opère prochainement sur les marchés d'actions américains. La semaine passée, l'indice S&P 500 a fini à trois reprises sur des variations quotidiennes supérieures à 1%.



L'indice CBOE de la volatilité, baromètre le plus suivi de l'état d'esprit des investisseurs aux Etats-Unis, est repassé vendredi au-dessus de la barre des 25 points.



Les contrats à terme sur le VIX indiquent d'ailleurs que 'l'indice de la peur' pourrait encore remonter au cours des mois qui viennent.



L'historique de Wall Street incite à ce titre à la prudence pour les prochaines semaines: avec une perte moyenne de 0,5% selon le Stock Trader's Almanac, septembre est traditionnellement le plus mauvais mois de l'année pour les actions américaines.