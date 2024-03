Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les investisseurs attentistes avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note hésitante mercredi matin après ses records de la veille, dans des marchés paralysés à quelques heures des décisions stratégiques de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, laissant entrevoir un début de séance prudent.



Les investisseurs semblent vouloir limiter leurs prises de risques et hésiter à prendre position à l'approche du verdict de la banque centrale, qui tombera à l'heure du déjeuner.



Si un 'statu quo' ne fait guère de doutes aujourd'hui, les paris restent serrés pour les mois qui viennent, comme l'illustre la grande volatilité du baromètre FedWatch, qui synthétise les anticipations des investisseurs en matière de trajectoire des taux.



Les traders voient pour l'instant une probabilité de 60% pour que la Fed abaisse ses taux en juin, mais la récente solidité manifestée par l'économie américaine milite pour un maintien des taux.



L'attention des investisseurs va principalement se porter sur les nouvelles projections des 'dot plots', qui pointaient jusqu'ici en faveur de trois baisses de taux en 2024, mais qui pourraient être révisées à deux.



'La Fed attend son heure, surtout après les récentes données sur l'inflation plus élevées que prévu', souligne François Rimeu, stratégiste à La Française AM.



Du point de vue de l'analyste, ce FOMC devrait pousser les taux d'intérêt américains légèrement à la baisse et les actions américaines à la hausse.



Les investisseurs pourraient néanmoins être tentés de reprendre leur souffle après le nouveau plus historique de clôture atteint la veille par l'indice S&P 500, au-delà de 5180 points.



Le besoin de faire une pause est d'autant plus nécessaire que la hausse du S&P, qui atteint déjà plus de 8% depuis le 1er janvier, a été très concentrée jusqu'ici.



D'après les calculs des analystes de Citi, cinq titres (Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta et Google) sont à l'origine de 4,7% de la progression de 8,3% qu'affiche l'indice de référence cette année.





