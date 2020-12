Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs attendent un catalyseur Cercle Finance • 16/12/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans grande tendance mercredi matin, les investisseurs adoptant une position d'attente avant les annonces de la Fed, prévues plus tard dans la journée. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones est inchangé ou presque, à 30.208,7 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote environ 0,1% à 12.606,1 points. Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Fed publiera à la mi-journée son communiqué et son président, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse très attendue dans la foulée La banque centrale pourrait profiter de l'occasion pour clarifier sa feuille de route, notamment en conditionnant ses rachats d'actifs à l'atteinte de ses objectifs en termes d'emploi et d'inflation. La prudence des investisseurs est également alimentée par des statistiques économiques qui semblent de mauvais augure pour la reprise économique aux Etats-Unis. Publié il y a quelques instants, l'indice PMI 'composite' d'IHS Markit reflétant l'activité globale des Etats-Unis s'est dégradé de 58,6 en novembre vers 55,7 au mois de décembre. Mais la véritable déception du jour provient des ventes de détail, ressorties en baisse de 1,1% en novembre, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un repli de 0,3%. Wall Street avait aligné de nouveaux records absolus hier dans l'anticipation de l'adoption d'un nouveau plan de soutien budgétaire à l'activité d'ici à la fin de la semaine. Mais cet espoir - qui revient pratiquement sur le tapis tous les trois jours depuis la mi-août - semble déjà intégré dans les cours aux niveaux actuels. Ce qui n'est pas encore intégré en revanche, c'est le recul du dollar sous les 1,22 face à l'euro, même si depuis 15 jours, les gérants choisissent de faire comme si ce facteur était sans conséquence macroéconomique.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.