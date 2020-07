Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs accusent le coup après le PIB Cercle Finance • 30/07/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin, sous le coup de l'annonce d'une chute abyssale du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au deuxième trimestre. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices américains reculent de 1% à 1,2%, annonçant un début de séance dans le rouge. Le PIB américain a dégringolé de 32,9% en rythme annuel au deuxième trimestre, selon la toute première estimation du Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une contraction de l'ordre de 35%. Il s'agit d'une contraction record depuis que la statistique a commencé à être compilée, en 1947. Autre déception, le Département du Travail a annoncé avoir dénombré 1. 434.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.422.000 la semaine précédente, ce qui signifie que le rythme des inscriptions au chômage repart à la hausse. Du côté des résultats d'entreprises, le tableau est également relativement mitigé. L'action Procter & Gamble gagne certes du terrain en préouverture après que le géant des produits de grande consommation a renoué avec les bénéfices au dernier trimestre, porté par la forte demande de produits d'entretien et d'hygiène avec la crise sanitaire liée au Covid-19. En revanche, les actions Eli Lilly et DuPont étaient attendus en repli après l'annonce de performances trimestrielles moins bonnes que prévu. La saison des trimestriels se poursuivra ce soir, avec les publications très attendues d'Alphabet, Amazon, Facebook et Apple.

