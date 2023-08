Wall Street: les inquiétudes sur la Chine se réveillent information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 15:13

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin, rattrapée par un réveil des inquiétudes entourant l'économie chinoise après des statistiques décevantes venues raviver les craintes autour de la croissance mondiale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,5% et 0,7%, prémisse d'une ouverture dans le rouge.



Plusieurs statistiques publiées dans la nuit ont montré que la consommation, tout comme l'activité dans le secteur industriel, n'avaient pas atteint les attentes du marché le mois dernier.



Face à la perte de vitesse de la reprise, la Banque populaire de Chine (BPC) a même décidé de réduire le taux d'intérêt de sa facilité de crédit à moyen terme pour la deuxième fois en trois mois.



Ces nouveaux signes de dégradation de la conjoncture chinoise devraient peser, entre autres, sur les valeurs des hautes technologies, comme Apple, qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires en Chine.



Ces statistiques viennent inquiéter le marché au moment où les investisseurs se demandent si la Fed ne pourrait pas de nouveau relever ses taux, une perspective qui n'incite pas beaucoup plus à la prise de risque.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans poursuit sa remontée et prend plus de cinq points de base à plus de 4,23%, son plus haut niveau depuis l'été 2007.



Le regain général d'aversion au risque sur les marchés mondiaux l'emporte sur les chiffres meilleurs qu'attendu de la consommation publiés en début de matinée.



Les ventes de détail ont en effet augmenté de 0,7% en rythme séquentiel en juillet, dépassant le consensus qui visait une hausse de 0,4%, après une progression de 0,3% le mois précédent.



Par ailleurs, Home Depot cède un peu de terrain en préouverture malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce du lancement d'un gigantesque programme de rachats d'actions.