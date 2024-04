Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les inquiétudes sur l'inflation persistent information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'enfonce dans le rouge vendredi, les résultats décevants de plusieurs grandes banques étant venus s'ajouter aux inquiétudes suscitées par le récent réveil de l'inflation.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones perd 0,9% à 38.099,5 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,3% à 16.225 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow abandonne pour l'instant plus de 2% là où le Nasdaq n'accuse qu'un repli symbolique de l'ordre de 0,1%.



La semaine aura été dominée par les préoccupations liées à la persistance de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourrait bien compliquer la tâche de la Fed dans sa volonté d'amorcer un cycle d'assouplissement monétaire.



L'indice de confiance de l'Université du Michigan a ainsi montré une nette dégradation du moral des ménages en avril du fait d'une remontée de leurs anticipations d'inflation.



Leur estimation de la hausse des prix à 12 mois s'établit à 3,1%, contre 2,9% en mars, un niveau de nouveau supérieur à la fourchette de 2,3% à 3% qui prévalait avant l'épidémie de Covid.



Tout aussi préoccupant, le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, s'est inquiété vendredi de l'existence d'un grand nombre de tensions inflationnistes persistantes, et 'qui pourraient bien se prolonger' selon lui.



Alors que la nouvelle saison de résultats suscitait beaucoup d'espoirs, les performances mitigées dévoilées par plusieurs groupes financiers ont refroidi l'enthousiasme des investisseurs ce matin.



JPMorgan Chase, la première banque américaine en termes d'actifs, décroche de plus de 5% après avoir pourtant fait état d'un bénéfice net par action (BNPA) nettement supérieur aux attentes.



Citigroup lâche plus de 2%, malgré des comptes trimestriels bien meilleurs que prévu, qui surviennent alors que le groupe new-yorkais a bouclé le mois dernier un plan de restructuration d'ampleur.



Wells Fargo parvient de son côté à limiter les dégâts (-0,1%) en dépit de l'annonce d'une baisse plus marquée que prévu de son bénéfice trimestriel.



Les craintes sur l'inflation favorisent la remontée des rendements obligataires, celui des bons du Trésor américain à dix ans se hissant au-delà de la barre symbolique des 4,50% après avoir inscrit un nouveau pic de cinq mois à 4,53%.



L'or, valeur refuge par excellence, profite à plein de l'accès de faiblesse de Wall Street et inscrit de nouveaux plus hauts historiques, non loin de 2450 points. Sa hausse sur les trois derniers mois atteint désormais 17%.





