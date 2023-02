Wall Street: les inquiétudes sur l'inflation pas dissipées information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 15:20

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en baisse vendredi matin, les chiffres plutôt rassurants des prix à l'importation n'ayant pas dissipé les craintes d'une persistance de l'inflation qui inciterait la Fed à agir.



Les contrats à terme sur les indices de référence signalent pour l'instant une ouverture baisse de 0,4% à 0,6%, dans le prolongement du mouvement baissier de la veille.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à l'importation aux Etats-Unis avaient reflué de 0,2% en janvier, essentiellement sous l'effet des prix de l'essence, après un repli de 0,1% en décembre 2022.



Si ce recul témoigne d'un certain allègement des tensions inflationnistes, la statistique intervient après la publication, ces derniers jours, de toute une série d'indicateurs ayant brouillé les cartes pour les investisseurs.



Hier, les marchés d'actions américains avaient perdu du terrain suite à l'annonce d'une hausse plus que prévu des prix à la production, confirmant que l'inflation américaine ne reflue que très lentement.



Mardi, Wall Street avait déjà été alourdie par la publication de chiffres des prix à la consommation éloignant la perspective d'une baisse de taux de la part de la Réserve fédérale américaine.



Tous ces chiffres ont semé le doute sur le scénario d'une inflation totalement maîtrisée aux Etats-Unis et sur le fait que le combat contre la hausse des prix serait d'ores et déjà gagné.



Avec des pressions inflationnistes toujours importantes, notamment en raison d'une situation de plein emploi sur le marché du travail, la Fed devrait être confortée dans sa volonté de maintenir un discours ferme sur l'inflation, et donc une politique monétaire restrictive.



La publication de la statistique des prix à l'import a d'ailleurs fait remonter les rendements des Treasuries ce matin, avec un papier à 10 ans qui est revenu au-delà des 3,90%, du jamais vu depuis novembre dernier.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance, peu après l'ouverture, de l'indice des indicateurs avancés, qui devrait avoir continué de reculer au mois de janvier.



Depuis six mois, ce baromètre de l'activité ne cesse d'évoquer la perspective d'une prochaine entrée en récession de l'économie américaine, un scénario perpétuellement démenti par la vigueur du marché du travail.



'Une récession se caractérise avant tout pas une baisse de l'emploi. Rien de tel ne s'est produit', rappellent ainsi les équipes d'Oddo BHF.



La séance risque par ailleurs de se montrer plus volatile qu'à l'accoutumée en cette journée dite des 'trois sorcières', marquée par l'échéance de plusieurs contrats à terme et options sur indices et actions.



A l'heure de l'ouverture à New York, les Bourses européennes évoluaient en territoire négatif, avec un repli de l'ordre de 0,3% pour l'indice FTSE 100 à Londres et un recul de plus de 0,8% pour l'indice paneuropéen Euro STOXX 50.