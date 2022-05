Wall Street: les inquiétudes reprennent le dessus information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 15:19

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son mouvement de repli jeudi matin, les inquiétudes sur la santé de l'économie reprenant une nouvelle fois le dessus sur la tentation de réaliser de bonnes affaires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent d'environ 1%, annonçant une ouverture en baisse après la dégringolade de la veille.



Wall Street a fini en forte baisse hier soir, le Dow Jones ayant lâché 3,6% et le Nasdaq de 4,7%, dans un contexte d'aversion au risque nourri, entre autres, par les inquiétudes sur la situation sanitaire en Chine et ses implications pour l'économie.



Ce jeudi, le climat général reste dominé par les craintes sur la croissance mondiale, avec la probabilité d'une récession qui semble augmenter de jour en jour aux Etats-Unis et une croissance en Europe qui apparaît elle aussi menacée.



Les investisseurs craignent que les efforts déployés par les banques centrales afin de contenir l'inflation soient sur le point de provoquer une récession.



'Nous pensons que le risque d'une récession est bien réel', soulignent les économistes de RBC.



'La confiance des consommateurs est en chute libre, les PMI (tout particulièrement en Chine) se sont retournés à la baisse et il existe dorénavant un risque évident de récession ou de stagflation dans les grandes économies', juge le broker canadien.



A ce titre, les derniers indicateurs économiques publiés aux Etats-Unis n'ont rien d'encourageant.



L'indice de la Fed de la Philadelphie a ainsi reculé de 15 points pour s'établir à 2,6 en mai, son plus bas niveau en deux ans.



Du côté du marché du travail, le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a augmenté lors de la semaine du 9 mai, pour s'établir à 218.000, contre 197.000 une semaine plus tôt.



Les craintes de récession, qui affectent surtout la première économie mondiale pour l'instant, font refluer le rendement des bons du Trésor à dix ans sous la barre des 2,80%, les investisseurs se mettant à la recherche d'actifs jugés sûrs.



L'ensemble des marchés boursiers mondiaux est impacté par les craintes de ralentissement de la croissance. Au moment de l'ouverture de Wall Street, les Bourses européennes évoluaient elles aussi dans le rouge, avec des pertes de 1,7% à Francfort et de plus de 2,3% à Londres.



Dans cet environnement maussade, certains analystes estiment toutefois que le pire de la correction boursière pourrait être passé.



'Le côté positif des choses, c'est que les marchés d'actions américains ont désormais chuté autant qu'ils le font habituellement lorsqu'ils traversent une phase de récession', souligne-t-on chez Capital Economics.



'Cela signifie donc qu'il existe donc un potentiel haussier formidable si, comme nous le pensons, l'économie américaine se contente de plier, mais sans rompre', conclut le bureau d'études.