Wall Street : les inquiétudes l'emportent à nouveau

(CercleFinance.com) - Après ses records de la veille, Wall Street repart à la baisse mardi matin, les inquiétudes sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus l'emportant sur les espoirs suscités la veille par la promesse d'un prochain vaccin. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de plus de 1% à 29.637,4 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,3% à 11.883,8 points. Les investisseurs s'interrogent sur les dégâts économiques que ne manqueront pas d'infliger les nouvelles mesures de restriction à la circulation qui se multiplient depuis quelques jours à travers le pays. 'Plusieurs Etats ont annoncé la mise en place de nouvelles mesures de restriction, le Michigan ayant décidé un couvre-feu partiel de trois semaines et la Californie interdisant de nouveau l'activité de certains lieux clos', soulignent les équipes de Wells Fargo Advisors. Face à ces préoccupations sanitaires continues, les investisseurs préfèrent délaisser les valeurs cycliques les plus exposées à la croissance, qu'ils avaient tendance à privilégier depuis une semaine. Walmart cède ainsi un peu de terrain (-0,1%) en dépit de la présentation de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions. Home Depot s'inscrit lui aussi en repli malgré la publication de performances de troisième trimestre en forte hausse, la chaîne de magasins de bricolage continuant de bénéficier d'une demande extrêmement dynamique. Les titres technologiques, désormais considérés comme des valeurs sûres, parviennent, eux, à tirer leur épingle du jeu. Amazon s'adjuge ainsi plus de 1% après avoir dévoilé un nouveau service de pharmacie devant permettre à ses clients de se faire livrer leurs médicaments à leur domicile. Tesla s'envole pour sa part de 12% au lendemain de l'annonce de l'inclusion du constructeur de voitures électriques au sein du S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, une décision attendue de longue date par les marchés.

