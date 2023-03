Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les inquiétudes commencent à se dissiper information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 08:36









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains s'inscrivent en nette hausse ce mardi, sur fond de dissipation des craintes entourant l'évolution du dossier SVB et de chiffres de l'inflation jugés globalement rassurants.



En fin de séance, le Dow Jones reprend 0,77% tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 2,1%.



Les investisseurs semblent retrouver timidement de l'appétit pour le risque alors que les inquiétudes autour de la santé du système bancaire américain commencent à s'estomper.



Comme en Europe, les marchés américains partent du principe que la série de faillites ayant touché plusieurs petites banques américaines, à commencer par la Silicon Valley Bank (SVB), n'aura que des implications limitées.



Les banques profitent de cette atténuation des inquiétudes, avec une hausse de 2% pour l'indice sectoriel S&P qui signe l'une des meilleures performances du jour.



Parallèlement, l'indice VIX de volatilité du CBOE, considéré comme un baromètre de l'aversion au risque, décroche de 10% pour revenir à son plus bas niveau depuis l'apparition de la crise.



L'optimisme des investisseurs a par ailleurs été conforté par des indicateurs économiques accréditant l'idée selon laquelle la désinflation est enclenchée pour de bon, ce qui pourrait conduire la Réserve fédérale à lever le pied dans son cycle de resserrement monétaire.



Sur un an, l'indice dit 'CPI' affiche ainsi une hausse de 6%, soit son plus bas niveau depuis septembre 2021, à comparer avec un chiffre de 6,4% en janvier.



Hors énergie et produits alimentaires, l'inflation a toutefois légèrement accéléré le mois dernier pour ressortir à 0,5% d'un mois sur l'autre, alors que le consensus l'attendait à 0,4%.



La fin apparente des récents tumultes financiers porte le dollar, avec un euro qui revient coter autour de 1,0725 face au billet vert.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans remonte au-delà de 3,62%, ce qui semble démentir la lecture optimiste de l'indice CPI par Wall Street.



Parmi les valeurs, Honeywell gagne 0,3% suite à la nomination de son directeur opérationnel, Vimal Kapur, au poste de directeur général en remplacement de Darius Adamczyk, qui dirigeait le conglomérat industriel depuis 2017.



Ce changement de direction intervient alors que le groupe américain a vu sa capitalisation boursière grimper de 88 à 145 milliards de dollars sous le leadership d'Adamczyk, soit une croissance composée annuelle de 9%.



Meta, la maison-mère de Facebook, grimpe de son côté de près de 8% après avoir fait part de son intention de supprimer quelque 10.000 postes supplémentaires dans ses effectifs mondiaux.





