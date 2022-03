Wall Street: les indices US confirment leur résilience information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 16:50

(CercleFinance.com) - Comme hier, la Bourse de New York se cherche une tendance mardi dans les premiers échanges, de bonnes nouvelles sur la santé de l'économie américaine contrebalançant les préoccupations liées au conflit ukrainien.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones ne lâche que 0,9% à 33.579,8 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille lui 0,2% à 13.773,4 points.



Signe d'un timide retour de l'appétit pour les actifs risqués, les valeurs technologiques continuent de se reprendre grâce à quelques rachats à bon compte sur des titres qui avaient été fortement délaissés ces derniers mois, comme Adobe (+1,6%) ou Moderna (+1,3%).



Les investisseurs surveillent en parallèle l'évolution de la situation en Ukraine, et notamment la marche en avant d'une colonne de l'armée russe qui se dirige actuellement vers Kiev et qui laisse craindre un nouvel épisode de violences dans la capitale ukrainienne.



La poussée de tensions en Europe de l'Est contribue logiquement à entretenir le mouvement haussier des cours du pétrole, les investisseurs continuant de parier sur un appauvrissement de l'offre en brut.



A près de 103 dollars, le baril de brut léger américain a franchi ce matin les 100 dollars pour la première fois depuis 2012, tandis que le Brent reste solidement ancré au-dessus de ce seuil, qu'il avait déjà franchi la semaine dernière.



Si les combats entre la Russie et l'Ukraine relèguent au second plan les considérations économiques, quelques bonnes nouvelles sur la santé de l'industrie manufacturière se sont fait entendre ce matin.



L'indice ISM reflétant l'activité de l'industrie manufacturière s'est ainsi établi à 58,6 le mois dernier, contre 57,6 en janvier et un niveau attendu de 58 par les économistes.



Dans son communiqué, l'ISM indique que son enquête a mis en évidence une économie américaine tirée par la demande, mais néanmoins ralentie par des problèmes d'approvisionnement.



Toujours côté chiffres, l'indice PMI du secteur manufacturier calculé par IHS Markit s'est, lui, établi à 57,3 en données définitives pour février, contre une estimation flash qui était de 57,5, et après un niveau de 55,5 en janvier.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se replie en direction de 1,7390%, le climat persistant d'aversion pour le risque renforçant le statut de valeur refuge de la dette américaine.