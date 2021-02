Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les indices tentent de se relancer Cercle Finance • 24/02/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Après un début de séance compliqué, Wall Street tente de se ressaisir mercredi, les propos de Jerome Powell sur le maintien de la politique ultra-accommodante de la Fed semblant avoir rassuré les investisseurs. En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge ainsi près de 0,6% à 31.717,2 points, tandis que le Nasdaq Composite recule encore de près de 0,1% à 13.445,6 points. Le tableau de l'économie américaine dressé hier par le patron de la Fed lors de son audition devant le Sénat n'avait pas su totalement rassurer les marchés. 'Powell a tenu des propos très prudents sur le potentiel rebond de l'activité économique cette année', rappellent les analystes d'Aurel BGC. 'Les sources d'incertitude restent nombreuses, notamment concernant l'évolution de l'épidémie', souligne le bureau d'études. Ses commentaires aujourd'hui devant la commission des services financiers de la Chambre des Représentants s'avèrent beaucoup plus rassurants. 'Nous nous engageons à utiliser notre gamme complète d'outils afin de soutenir l'économie et de faire en sorte que la reprise après cette période difficile soit aussi robuste que possible', a assuré Jerome Powell devant les parlementaires. Le secteur de l'immobilier est en particulier bien orienté après la publication des statistiques des logements neufs qui ont progressé plus que prévu le mois dernier. Après un rebond de 5,5% en décembre, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont augmenté de 4,3% au mois de janvier pour atteindre un volume annualisé de 923.000 unités, bien supérieur à ce qu'attendait le consensus. Du côté des valeurs, Lowe's lâche près de 4% après la publication au titre de son quatrième trimestre comptable d'un bénéfice net de 978 millions de dollars, soit 1,32 dollar par action, un niveau pourtant supérieur aux attentes des analystes. Johnson & Johnson progresse de 0,7% après la publication d'un document de la FDA montrant que l'autorité sanitaire américaine ne voit aucun problème de sécurité l'empêchant d'approuver la commercialisation de son vaccin contre le Covid.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.