Wall Street: les indices se reprennent après l'emploi

(CercleFinance.com) - Wall Street se redresse vendredi après son mouvement de baisse de l'ouverture, causé par des chiffres de l'emploi ayant ravivé les craintes de voir la Fed s'abstenir de baisser ses taux en mars.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de presque 0,4% à 37.583,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,7% à 14.616,1 points.



Les investisseurs avaient d'abord réagi négativement au dernier rapport sur l'emploi, qui a montré que l'économie américaine avait créé 216.000 postes en décembre, alors que le consensus n'en attendait que 150.000.



'Mais les créations de postes pour les mois d'octobre et de novembre ont été significativement révisées à la baisse, d'environ 71.000 unités', tempèrent les analystes de Commerzbank.



'Cela montre que la dynamique du marché du travail commence à s'essouffler', ajoutent-ils.



'Difficile d'extraire le signal du bruit dans ce rapport sur l'emploi mais il paraît très peu probable qu'il change la donne pour la Fed', renchérit Bastien Drut, le responsable de la stratégie chez CPR AM.



Après avoir franchi à la hausse la barre des 4% suite à cette statistique, le rendement des Treasuries à 10 ans est reparti à la baisse dans le courant de la matinée pour s'établir désormais autour de 3,96%.



Même inversion de polarité du côté des 'futures' sur les taux courts américains, puisque la proportion de traders pariant sur une baisse de taux de 25 points de base le 20 mars prochain remonte à 69%, contre 53% ce matin.



Il est vrai que l'indice ISM des services, publié peu après l'ouverture, a rassuré les intervenants en ressortant à 50,6 le mois dernier, contre 52,7 en novembre, alors que les économistes l'attendaient en moyenne autour de 52.



La composante mesurant l'emploi s'est tout particulièrement dégradée, à 43,3 contre 50,7 en novembre, du fait de la volonté affichée des entreprises à réduire leurs coûts face à l'incertitude économique du moment.



Sur le marché pétrolier, le cours du brut léger américain progresse de 1,8% à 73,5 dollars, toujours soutenu par des facteurs géopolitiques. Le WTI se dirige vers un gain de 4,8% cette semaine.



Sur l'ensemble de la semaine, écourtée pour cause de Nouvel An, la tendance est à la baisse pour les marchés d'actions américains, ce qui illustre bien les incertitudes des investisseurs concernant l'horizon des baisses de taux de la Fed.



Le Dow Jones perd à ce stade 0,8% tandis que le Nasdaq lâche environ 2,7%.





