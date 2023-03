Wall Street: les indices se relancent timidement information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 15:23

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin, les investisseurs revenant timidement à l'achat sur les valeurs américaines après la trajectoire erratique des dernières semaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,6%, annonçant un début de semaine dans le vert.



Les marchés d'actions américains avaient gagné entre 1% et 2% la semaine passée, une progression qui cache un parcours plus heurté, en fait marqué par l'alternance de séances de hausse puis de baisse.



Après la soudaine poussée de fièvre et le retour de la volatilité survenus début mars, la peur a reflué mais les marchés ne sont toujours pas revenus à l'optimisme observé avant la correction des valeurs bancaires.



Le sentiment des investisseurs bénéficie ce lundi de l'annonce du rachat par la banque américaine First Citizens de l'intégralité des dépôts et prêts de la Silicon Valley Bank (SVB), qui a fait faillite au début du mois.



Cette nouvelle apaise encore un peu plus les craintes de voir les difficultés de certaines banques régionales américaines se propager à l'ensemble du secteur bancaire et provoquer une nouvelle crise financière.



Pour bon nombre de stratèges, il serait erroné de considérer les récents événements survenus dans le secteur comme les premiers signes d'une grave crise bancaire mondiale.



'Nous pensons (...) que les crises bancaires très médiatisées de ces derniers jours reflètent davantage des modèles d'entreprise faibles et des décisions douteuses plus isolées que les problèmes systémiques associés aux crises des subprimes aux Etats-Unis et à la crise financière de la zone euro qui s'en est suivie', réagit-on chez Janus Henderson.



Les investisseurs semblent néanmoins hésiter à prendre des positions tranchées avant les rendez-vous importants des prochains jours, et tout particulièrement les données sur l'inflation qui paraîtront vendredi.



Si l'indice PCE qui sera dévoilé avec les revenus et les dépenses des ménages a toutes raisons de ralentir en mars, sur fond de reflux des prix de l'énergie, l'inflation sous-jacente a, elle, interrompu son repli depuis trois mois, ce qui justifie que la Fed reste en alerte.



Des chiffres de l'inflation moins élevés que prévu renforceraient la perspective d'un arrêt du cycle de hausse des taux de l'institution, voire le scénario de prochaines baisses du loyer de l'argent.



Dans l'ensemble, les investisseurs se disent que les tensions apparues dans le secteur bancaire contribueront à ralentir l'activité économique, de sorte que moins d'actions seront nécessaires de la part de la Fed pour resserrer suffisamment les conditions financières.



'Par conséquent, la Fed s'est probablement rapprochée de la fin du cycle de hausse', assurent les économistes de Pimco.