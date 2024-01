Wall Street : les indices se redressent après les chiffres de l'emploi

Société de biotechnologie, Voyager Therapeutics a lancé un appel public à l'épargne visant à lever 100 millions de dollars par la vente d'actions ordinaires. La société peut également offrir des bons de souscription préfinancés comme alternative aux actions ordinaires. Dans le cadre de cette offre, Voyager Therapeutics a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à plus de 1,6 million d'actions supplémentaires de ses actions ordinaires au prix de l'offre publique.

CVS Health annonce la nomination, avec effet immédiat, du vice-président senior finances d'entreprise et directeur financier (CFO) par intérim Tom Cowhey, comme directeur financier à titre définitif. En outre, la chaîne américaine de pharmacies a nommé Mike Pykosz, au poste de président des prestations de soins de santé.

En décembre, l'indice des directeurs d'achats pour le secteur non manufacturier est ressorti à 50,6 contre un consensus de 52,6, a confirmé l'Institute of Supply Management (ISM). Il était à 52,7 en novembre.

Aux Etats-Unis, hors secteur agricole, 164000 nouveaux emplois ont été créés en décembre contre 136000 en novembre. Le consensus Reuters tablait sur une hausse des créations d'emplois à 130000. De son côté, le taux de chômage s'est établi à 3,7% outre-Atlantique, après un consensus de 3,8% et 3,7% en octobre. Le salaire horaire moyen a progressé de 4.1% en rythme annuel, ressortant supérieur aux attentes.

Entreprise américaine de grande distribution, Costco Wholesale gagne 1,34% à 657,07 dollars au sein du Nasdaq après avoir annoncé hier une hausse de ses revenus au mois de décembre. Sur ce mois, ils augmentent de 9,9% en glissement annuel à 26,15 milliards de dollars. Il y a un an, en décembre 2022, ses ventes s'élevaient à 23,80 milliards de dollars. Par ailleurs, sur les 17 semaines se terminant fin décembre 2023, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires total de 82,9 milliards de dollars en progression de 5,9% contre 78,26 milliards de dollars sur la même période l'année dernière.

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en hausse à mi-séance après la publication du rapport mensuel sur l'emploi en décembre. Hors secteur agricole, 164000 nouveaux emplois ont été créés en décembre contre 130000 attendus et 136000 en novembre. En outre, l'indice ISM non-manufacturier est inférieur aux attentes en décembre ressortant à 50,6 contre un consensus de 52,6. Côté valeurs, Costco est bien orienté après la hausse de ses revenus au mois de décembre. Vers 17h40, le Dow Jones gagne 0,23% à 37527 points et le Nasdaq progresse de 0,53% à 14586 points.

