Wall Street : les indices se maintiennent à leurs sommets

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement lundi matin après ses records de vendredi, le discours accommodant tenu par Jerome Powell à l'occasion de Jackson Hole ne suffisant pas à maintenir l'élan positif des marchés.

Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,1%, annonçant une très modeste progression à l'ouverture.

Le président de la Réserve fédérale a estimé vendredi qu'un resserrement monétaire précipité risquerait d'occasionner d'importants dégâts au niveau de l'activité, notamment en ce qui concerne l'emploi.

Un diagnostic que le marché a interprété comme allant dans le sens d'un resserrement monétaire modéré, ce qui a apaisé les craintes d'investisseurs inquiets d'un éventuel ralentissement de l'économie du fait du variant Delta.

Son discours a été jugé accommodant car le patron de la Fed n'a fait part d'aucun plan précis en vue de la réduction des rachats d'actifs de l'institution.

En l'absence de tout indicateur économique important, la prudence pourrait toutefois s'imposer ce lundi, d'autant que la semaine qui s'ouvre promet d'être riche en statistiques.

Véritable point d'orgue de la semaine, les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis seront particulièrement scrutés vendredi, les économistes tablant en moyenne sur 800.000 postes créés en août.

S'il n'y a pas vraiment d'informations susceptibles de faire monter le marché ce lundi, les investisseurs ne disposent pas, non plus, d'options leur permettant d'investir ailleurs, un phénomène désormais bien connu sous l'acronyme 'TINA' (there is no alternative).

Chez Raymond James, on rappelle que l'environnement de taux bas et de soutien budgétaire accru devrait continuer de porter les marchés boursiers américains.

'Nous reconnaissons que de nombreux éléments à l'horizon pourraient avoir un impact sur la volatilité (la fiscalité et les dépenses d'infrastructure, le plafond de la dette, le tapering, les tensions au Moyen-Orient, etc.), mais nous continuons de considérer le contexte fondamental et technique comme favorable sur le moyen terme', souligne le gestionnaire d'actifs.

Les cours du brut s'inscrivent en hausse la menace que l'ouragan Ida fait planer sur les infrastructures du golfe du Mexique venant s'ajouter aux tensions qui pesaient déjà sur le secteur des matières premières.

Le contrat à terme sur le brut léger américain progresse actuellement de 0,2% à 68,9 dollars.