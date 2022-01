Wall Street: les indices se cherchent une direction information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 18:18

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se cherche une tendance mercredi, visiblement déstabilisée par la nouvelle hausse des rendements des obligations du Trésor dans l'attente de la publication des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed.



A la mi-journée, le Dow Jones grignote 0,2% à 36.864.3 points, tandis que le Nasdaq se replie pour la sixième fois en sept séances, cédant près de 1% à 15.468,8 points.



Les tensions observées sur le compartiment obligataire continuent de peser sur le secteur technologique, dont les entreprises ont besoin d'emprunter des montants importants, si possible à des taux bas, pour financer leur croissance.



Or le rendement des Treasuries à 10 ans revient une nouvelle fois au contact de 1,68% ce mercredi, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis quasiment un an.



Au chapitre économique, les investisseurs espéraient un bon indice ADP et les espoirs n'ont pas été déçus, ce qui renforce au passage le scénario de prochaines hausses de taux.



Le secteur privé a créé 807.000 emplois en décembre alors même que le consensus attendait une contraction sensible, vers 400.000 après les 505.000 créations de novembre.



Les créations de postes du mois dernier se sont concentrées dans les services avec 669.000 nouveaux emplois générés, dont 246.000 dans les loisirs et l'hôtellerie.



L'attention des investisseurs se portera, cet après-midi, sur les 'minutes' de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, à l'issue de laquelle la banque centrale avait encore réduit ses rachats d'actifs.



Ce compte-rendu pourrait permettre aux investisseurs de se faire une idée plus précise de la réflexion de l'institution quant au calendrier des futurs relèvements de taux.



Côté valeurs, Pfizer s'adjuge plus de 2% dans le sillage d'un relèvement d'opinion des analystes de BofA.



Ford prend 1,2% après avoir vu ses ventes grimper de 26,8% entre les troisième et quatrième trimestres, à 508.451 unités, ce qui fait de lui le seul constructeur américain à avoir dépassé le cap des 500.000 immatriculations sur les trois derniers mois de l'année.



GM grignote 0,2% alors que le groupe automobile américain doit dévoiler dans la journée le Chevrolet Silverado E, son tout nouveau pick-up électrique.



Boeing s'adjuge 1,5% après avoir annoncé que la compagnie low-cost américaine Allegiant Air lui avait passé commande de 50 appareils 737 MAX, avec une option portant sur 50 avions supplémentaires.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain maintient son avance (+1,8%) suite à l'annonce dans la matinée d'un repli des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.