Wall Street : les indices reviennent au zénith

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en nette hausse lundi matin suite à la série d'indicateurs plutôt contrastés publiés peu après l'ouverture. Une heure et demie après le début des échanges, le Dow Jones avance de 0,7% à 35.373,9 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 1,3% à 14.900,5 points après avoir établi un nouveau sommet absolu, au-delà des 14.904,8 points. Le dollar perd du terrain après l'annonce d'une forte baisse de l'indice PMI d'IHS Markit, qui mesure l'activité au sein du secteur privé aux Etats-Unis, passé de 59,9 en juillet à 55,4 en estimation 'flash' pour le mois d'août. Un fort ralentissement que le cabinet de recherche économique explique par les contraintes s'exerçant sur les capacités de production mais aussi par la propagation du variant Delta. Autre indicateur, celui-là meilleur que prévu, les ventes de logements anciens ont augmenté de 2% au mois de juillet, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). Le prix médian du logement ancien vendu a progressé quant à lui de 17,8% en comparaison annuelle, à 359.900 dollars. Côté valeurs, Pfizer et BioNTech s'adjugent respectivement 4% et 6% après l'obtention d'un feu vert définitif, et non plus d'une autorisation d'urgence, pour leur vaccin contre le Covid. Boeing progresse de 1,5% alors que l'avionneur a été retenu parmi les investisseurs 'stratégiques' appelés à participer à l'entrée en Bourse de Virgin Orbit. GM perd plus de 2% après avoir annoncé le rappel de nouveaux exemplaires du Chevrolet Bolt EV, un véhicule électrique, en raison de problèmes de batterie.

