Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les indices retrouvent le chemin de la hausse information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 17:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York accentue son rebond jeudi suite à la parution de chiffres économiques ayant renforcé la perspective d'une prochaine baisse des taux d'intérêt.



En fin de matinée, le Dow Jones s'octroie une progression de 0,8% à 38.051,7 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,5% à 15.763,4 points.



Les grands indices new-yorkais avaient ouvert en hausse ce matin, amorçant un redressement après quatre séances consécutives de baisse, mais leurs gains se sont amplifiés davantage dans le sillage de la publication des indicateurs avancés du Conference Board.



Cet indice - censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis - est en effet reparti à la baisse en mars, avec un recul de 0,3% le mois dernier consécutif à une progression de 0,2% en février.



Dans son communiqué, le ConfBoard évoque des perspectives 'fragiles', voire 'récessionnistes', pour l'économie américaine, qu'il estime pénalisée par l'endettement élevé des ménages, la cherté des taux d'intérêt et une inflation persistante.



De son point de vue, la croissance devrait ainsi tendre à ralentir sur la seconde moitié de l'année, ce qui conduit l'organisation patronale à anticiper une décélération de la croissance du PIB au deuxième trimestre, puis au troisième trimestre.



Ce constat préoccupant pourrait cependant conduire la Réserve fédérale américaine à intervenir afin de soutenir l'activité, le marché tablant toujours sur deux baisses de taux d'ici à la fin de l'année.



Signe de l'amélioration du moral des investisseurs, l'indice VIX mesurant la volatilité aux Etats-Unis, qui avait touché des sommets de presque six mois dernièrement, retombe de presque 5% à moins de 17,4.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans s'affiche à 4,63%, en hausse de presque cinq points de base, mais sa remontée est relativisée par les opérateurs.



'On voit bien que la séquence de baisse de taux est davantage reportée qu'écartée, ce qui nous conduit à toujours anticiper un rendement des Treasuries revenu autour de 3,85% à la fin de l'année', notent les équipes d'UBS.



Du côté des valeurs, Netflix (+0,8%) revient à proximité de ses records absolus à quelques heures de la publication de ses résultats de premier trimestre, qui devraient faire ressortir des performances solides selon les professionnels.



Le titre Tesla accuse l'une des plus forte baisses de l'indice S&P 500, Deutsche Bank ayant dégradé la valeur, inquiet des conséquences du report du lancement de la 'Model 2' et de la priorité désormais accordée au 'Robotaxi'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.