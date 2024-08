Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les indices résistent à la déception Nvidia information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 17:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York fait preuve d'une grande capacité de résistance jeudi alors que Nvidia, la troisième capitalisation boursière mondiale, abandonne plus de 3% au lendemain de la publication de ses trimestriels.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de presque 0,7% à 41.372,7 points, à quelques points de son précédent record des 41.420 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 1% à 17.734,7 points.



Les bons chiffres de la croissance américaine et l'espoir que la Réserve fédérale réduira malgré tout ses taux le mois prochain permettent à Wall Street de rester en territoire positif.



Selon la deuxième estimation du Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté à un rythme annualisé de 3% au deuxième trimestre, contre une croissance de 2,8% annoncée en première lecture.



Il s'agit d'une nette accélération par rapport à celle de 1,4% observée sur les trois premiers mois de l'année.



La statistique confirme la bonne santé de la première économie mondiale, sans toutefois remettre en question la perspective d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed en septembre.



Car ce que les investisseurs saluent aussi, c'est le bon indice des prix 'PCE' qui s'est établi à 2,5% sur le trimestre, contre une augmentation de 3,4% au premier trimestre.



Sur le front des valeurs, Nvidia chute de 3,4% après la présentation de comptes trimestriels solides, mais jugés peu impressionnants, et l'absence de relèvement d'objectifs.



En une séance, la capitalisation du fabricant de processeurs fonds de près de 105 milliards de dollars, soit pratiquement la valorisation actuelle de Boeing.



Le titre pourrait cependant rebondir, certains analystes comme UBS recommandant de profiter de cet accès de faiblesse afin d'accumuler des titres.



Autre valeur phare du secteur technologique, Salesforce (+0,6%) se distingue à l'inverse en signant l'une des plus fortes progressions du Dow après ses trimestriels.



Les marchés obligataires ne se réjouissent pas de l'évolution favorable de l'inflation et le rendement du papier à dix ans américain qui remonte de quatre points de base au-delà de 3,88%.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut progressent de 1,8% à 75,9 dollars pour ce qui concerne le brut léger texan (WTI), les solides chiffres de la croissance laissant entrevoir un raffermissement de la demande.





