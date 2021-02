Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les indices reprennent leur souffle Cercle Finance • 12/02/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli vendredi matin, les investisseurs cherchant à reprendre leur souffle après les records historiques inscrits ces derniers temps. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance dans le rouge. Les indices S&P 500 et Nasdaq ont établi hier de nouveaux plus hauts historiques et affichent déjà des gains de respectivement 4,3% et 8,8% depuis le 1er janvier. Après ce 'rally' de début d'année, les investisseurs semblent toutefois attendre de nouveaux catalyseurs avant de se remettre à leurs achats, d'autant que la saison des résultats touche maintenant à sa fin. Sur les 70% des sociétés américaines ayant déjà publié leurs résultats de quatrième trimestre, 82% ont fait mieux que prévu au niveau des bénéfices et 81% d'entre elles ont publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, montrent des données compilées par Barclays. Les investisseurs s'interrogent par ailleurs sur les niveaux de valorisation jugées élevées des actions américaines, en particulier sur les segments de la technologie et des valeurs de croissance ('growth'). D'après les équipes d'Invesco, l'indicateur de marché préféré de Warren Buffett - qui consiste à mesurer la capitalisation boursière américaine par rapport au PIB des Etats-Unis - a atteint au mois de janvier son plus haut niveau en 13 ans, soit 270%. A titre de comparaison, l'indicateur de Buffett avait atteint 210% lors de la bulle technologique de 2000 puis 188% lors de la crise immobilière de 2006/2007. Invesco estime toutefois que l'indicateur Buffett est un outil d'évaluation 'imprécis' qui implique à tort que les valorisations doivent évoluer autour d'un même ratio moyen par rapport au PIB au fil du temps alors qu'en fait elles augmentent clairement. Les investisseurs attendent par ailleurs l'indice Michigan sur la confiance du consommateur américain, qui paraîtra dans le courant de la matinée. La première estimation de ce baromètre très suivi sera publiée à 10h00 (heure de New York) et les analystes l'attendent en légère hausse à 80,9 en février contre 79 le mois précédent, la récente évolution de la crise sanitaire aux Etats-Unis ayant rendu les ménages moins anxieux.

