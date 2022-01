Wall Street: les indices reperdent la moitié de leurs gains information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 17:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, mais la remontée des rendements obligataires l'empêche de démarrer l'année sur de nouveaux plus hauts.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones revient même autour de son point d'équilibre, à 36.339,9 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,6% à 15.742,1 points.



En hausse de 0,1%, le S&P 500 se rapproche une nouvelle fois sans l'atteindre de son record absolu de 4808,9 points.



Depuis le coup d'envoi de la séance, les grands indices new-yorkais ont perdu la moitié de leurs gains initiaux et pourraient ne pas être en mesure d'inscrire de nouveaux plus hauts de clôture ce soir.



Sur le front obligataire, l'année 2022 débute par une lourde chute des T-Bonds et une tension très vive au niveau du papier à 10 ans, dont le taux revient au-dessus de la barre de 1,61%.



Pour mémoire, une hausse des taux réels est jugée défavorable aux actifs les plus risqués tels que les actions, puisque des rendements plus élevés réduisent la valeur actuelle des flux de trésorerie, des dividendes et des bénéfices futurs.



Les rares indicateurs économiques du jour ne sont pas venus conforter l'optimisme récent des investisseurs.



L'indice PMI du secteur manufacturier américain - calculé par IHS Markit -s'est ainsi établi à 57,7 en données définitives en décembre, un plus bas depuis octobre 2020, contre une estimation flash qui était de 57,8, et après un niveau de 58,3 enregistré en novembre.



Cette légère baisse d'un mois sur l'autre traduit, d'après IHS Markit, les pénuries matérielles sévères affectant les prises de commandes et la production manufacturières.



Côté valeurs, Tesla bondit de 9% après avoir fait part de la livraison de plus de 308.000 véhicules au cours du quatrième trimestre 2021, soit plus de 936.000 sur l'exercice écoulé.



Ces chiffres sont bien supérieurs aux estimations qui avaient été établies par le consensus.