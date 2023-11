Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les indices repartent à la hausse avec la tech information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 17:13









(CercleFinance.com) - Après une ouverture dans le rouge, la Bourse de New York est repartie à la hausse mardi, poursuivant son rebond des derniers jours en dépit de la faiblesse persistante des cours du pétrole.



En fin de matinée, le Dow Jones avance ainsi de presque 0,3% à 34.188,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge pas loin de 1% à 13.647,1 points.



Le reflux continu du rendement à 10 ans des Treasuries - revenu ce matin sous la barre de 4,60% - amène les investisseurs à revoir leurs arbitrages en faveur des actions au détriment des marché obligataire.



Le 'rally' se poursuit notamment au sein du compartiment technologique, fortement pondéré au sein des indices, dans le sillage des solides résultats publiés dans la matinée par Uber, dont le titre gagne actuellement 1,5%.



'Croissance, amélioration des marges, gains de parts de marché: sa franchise se renforce sur tous les fronts', commentent dans la foulée les équipes de New Street Research.



Les titres AMD et Amazon affichent des gains supérieurs à 2%, tandis que Salesforce, Intel ou Microsoft trustent les premières places du classement sur le Dow Jones.



Le nouvel accès de faiblesse du pétrole freine en revanche la tendance.



Toujours pénalisé par la perspective d'un ralentissement de la croissance mondiale, le contrat - livraison décembre - sur le baril de brut léger américain décroche de 3% à 82,7 dollars.



Avec un repli de plus de 2%, l'indice S&P de l'énergie accuse la plus mauvaise performance sectorielle de ce début de journée.



Au chapitre économique, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à 61,5 milliards de dollars au mois de septembre, contre 58,7 milliards en août, l'augmentation de 2,7% des importations ayant surpassé la hausse de 2,2% des exportations.





