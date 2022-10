Wall Street: les indices remontent contre toute attente information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 17:14

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York tente de repartir de l'avant vendredi, soutenue notamment par la progression des valeurs énergétiques qui profitent de la fermeté des prix du pétrole et des matières premières en général.



En fin de matinée, le Dow Jones affiche un gain de 0,6% à 30.527,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une petite progression de 0,1% à 10.615,7 points.



Les cours du brut léger américain restent bien orientés sur le NYMEX, toujours portés par les spéculations entourant un prochain relâchement des mesures de confinement en Chine, qui renforcerait le marché pétrolier.



Si le contrat décembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) consolide actuellement de 0,4%, à 84,2 dollars, le Brent continue, lui, d'afficher un gain de 0,1% à près de 92,5 dollars.



Conséquence immédiate, le secteur de l'énergie prend plus de 1%, signant la deuxième plus forte hausse des 11 indices sectoriels du S&P 500.



Le principal contributeur à la progression du S&P reste toutefois celui des matières premières, qui progresse de 1,1%.



Autre motif de soulagement, l'heure est dorénavant à la détente sur les marchés des emprunts d'Etat.



Les rendements des bons du Trésor américain sont repartis à la baisse, le dix ans revenant vers 4,2% après avoir atteint dans la matinée, au-delà des 4,3%, son plus haut niveau depuis 2008.



En l'absence d'indicateurs économiques, ce sont surtout les résultats d'entreprise qui animent la cote aujourd'hui.



Lanterne rouge de l'indice Dow Jones, American Express lâche plus de 7%, le titre subissant des dégagements après des résultats trimestriels meilleurs que prévu, suite à la surperformance de l'action depuis le début de l'année.



Avec un repli de 6%, Verizon lui emboîte le pas suite à l'annonce d'un net repli de son bénéfice net au troisième trimestre, dû à la perte d'abonnés consécutive au relèvement de ses tarifs.



Snap décroche de son côté de 30% après avoir dévoilé jeudi soir des résultats trimestriels en demi-teinte et présenté des prévisions décevantes.