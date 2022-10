Wall Street: les indices profitent d'un rebond du pétrole information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 17:45

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York esquisse un rebond jeudi en début de séance dans le sillage des valeurs énergétiques qui profitent d'une remontée des cours pétroliers.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1% à 30.715,1 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,3% à 10.819,6 points.



L'indice S&P du secteur de l'énergie gagne 1,8%, profitant de la nette hausse des cours du pétrole, avec un baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui reprend actuellement plus de 2% à 87,3 euros.



Les rumeurs d'un assouplissement des mesures de confinement en Chine laissent espérer une ré-accélération de la demande et un renforcement du marché pétrolier.



L'évolution de Wall Street et la trajectoire du pétrole reste étroitement corrélées et le repli de l'indice S&P 500 (-22% depuis le 1er janvier) aurait été bien plus prononcée sans la flambée concomitante du secteur de l'énergie (+49% cette année).



Au chapitre macroéconomique, les statistiques parues en début de matinée sont venues rassurer quant à la santé de l'économie américaine, mais elles ont aussi renforcé les craintes d'une poursuite du resserrement agressif de la politique monétaire.



Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine dernière, pour s'établir à 214.000 contre 226.000 la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail, ce qui montre que le marché de l'emploi reste solide.



L'indice de l'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie s'est quant à lui redressé en octobre, passant de -9,9 en septembre à -8,7 ce mois-ci, traduisant donc une contraction un peu moins forte des conditions d'activité dans la région de Philadelphie.



Mais l'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,4% pour s'établir à 115,9 en septembre, a annoncé jeudi le Conference Board, ce qui confirme les craintes de plus en plus prononcées d'une récession au cours des prochains mois.



Ces indicateurs font perdre du terrain au dollar, qui cède 0,5% face à l'euro en se traitant autour de 0,9820 dollar.



La livre sterling repart elle aussi à la hausse en réaction à l'annonce de la démission de la Première ministre britannique, Liz Truss, qui était en poste depuis moins de six semaines.



Sur le front de la dette, les Treasuries évoluent toujours à des plus hauts depuis 2008, le rendement de l'emprunt à 10 ans frôlant désormais le seuil des 4,16%.



Côté valeurs, AT&T bondit de plus de 9% après avoir publié un BPA ajusté de 0,68 dollar au titre du 3ème trimestre, contre 0,66 dollar à la même période un an plus tôt.



IBM s'adjuge de son côté 4,2% après avoir déclaré qu'il prévoyait désormais une croissance de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année supérieure à son modèle de milieu de plage à un chiffre.



Tesla lâche pour sa part 4% suite à la présentation, hier soir, de résultats financiers jugés robustes, mais le fabricant de véhicules électriques a reconnu qu'il n'atteindrait sans doute pas ses objectifs en termes de livraisons pour 2022.