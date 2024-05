Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les indices marquent le pas malgré l'UMich information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - Après une entame de séance favorable, la Bourse de New York marque le pas ce vendredi en dépit de la publication d'un indicateur économique plaidant pour de futures baisses de taux de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote encore de 0,2% à 39.483,5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule désormais de presque 0,2% à 16.319,2 points.



Le moral des ménages américains est retombé en mai à son plus bas niveau depuis six mois, selon les chiffres préliminaires de l'enquête de l'Université du Michigan dévoilés ce vendredi.



Son indice du sentiment des consommateurs a chuté à 67,4 ce mois-ci contre 77,2 en avril, alors que les analystes prévoyaient un repli bien moins marqué, autour de 76,2.



D'après Joanne Hsu, l'auteure du rapport, les consommateur se montrent désormais négatifs sur toute une série de développements.



'Ils manifestent leur inquiétudes concernant l'inflation, le chômage et les taux d'intérêt, qui pourraient selon eux tous évoluer dans une mauvaise direction au cours de l'année à venir', souligne-t-elle.



Cet indicateur moins bon que prévu plaide a priori pour un soutien de la Fed et renforce les perspectives d'une première baisse de taux d'ici à la fin de l'année, ce qui constituerait une première depuis 2020.



Le marché obligataire reste cependant de marbre face à ces chiffres, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui continue d'évoluer autour de la barre de 4,50%, comme il le fait depuis une semaine.



Le segment le plus traditionnel de la cote est soutenu par la remontée des cours du pétrole, qui vient ranimer l'appétit des investisseurs pour les valeurs pétrolières.



Le cours du baril de brut texan (WTI) prend 0,4% à 79,6 dollars, son plus haut niveau depuis le début du mois de mai, alors que les analystes de Goldman Sachs disent tabler sur une nouvelle réduction de la production des pays de l'Opep+ au mois de juin en raison de niveaux de stocks toujours élevés.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow parvient pour l'instant à gagner 2,1% et le Nasdaq autour de 1% et se dirigent ainsi vers une troisième semaine positive d'affilée,





